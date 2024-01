La Juve arrache la victoire dans le money-time face à la Salernitana

US Salernitana 1-2 Juventus

Buts : Maggiore (39e) pour les Ippocampi // Iling-Junior (65e) et Vlahović (90e+1) pour les Bianconeri

Exclusion : Maggiore (53e) côté Salernitana

La Vieille Dame a plus d’un tour dans son sac.

Quatre jours après sa démonstration en Coppa Italia, la Juventus retrouvait la Salernitana en championnat. En Campanie, les Bianconeri se sont fait peur mais arrachent une précieuse victoire grâce à un but de Vlahović dans le temps additionnel (2-1). Un succès leur permettant de rester à deux points de l’Inter. Défaite cruelle pour la bande à Pippo Inzaghi, toujours lanterne rouge.

Si la Vieille Dame prend rapidement le contrôle du match, la première occasion est en faveur des locaux signée Sambia qui contraint Szczęsny à s’étendre pour repousser la tentative de l’ancien montpelliérain (4e). Les Turinois dominent très largement (63% de possession en première période) mais exceptée cette tête de Bremer qui passe juste au dessus (8e), ils ne se montrent que très peu dangereux. En face, les Ippocampi, solides et disciplinés, sont bien décidés à jouer un vilain tour à leur bourreau de jeudi dernier. Et justement, à quelques minutes de la pause, Maggiore fait exploser l’Arechi en ouvrant la marque d’une frappe limpide (1-0, 39e).

Les hommes d’Allegri appuient sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Rabiot trouve McKennie seul au point de penalty mais sa tête est trop dévissée et manque le cadre (50e). La Salernitana commence à s’agacer, à l’image du buteur Maggiore, coupable d’une vilaine faute sur Rabiot et sanctionné d’un second carton jaune (53e). En infériorité numérique, les Salernitani craquent. Sur un centre de Weah, la défense granata est aspirée au premier poteau par l’appel de Vlahović, Iling-Junior se retrouve seul et égalise d’un missile sous la barre transversale (1-1, 65e). Les offensives turinoises se multiplient, les hommes d’Inzaghi résistent. Mais dans le money-time, ces derniers craquent une seconde fois. Danilo trouve la tête de Vlahović, l’attaquant serbe ne laisse aucune chance à Costil (1-2, 90e+1).

« Je n’ai confiance qu’en mon Desert Eagle et en Dusan dans les arrêts de jeu. »

US Salernitana (3-5-2) : Costil – Gyömbér, Fazio, Daniliuc – Bradarić, Candreva, Lęgowski, Maggiore, Sambia (Martegani, 89e) – Simy (Ikwuemesi, 77e), Tchaouna (Bronn, 56e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti (Rugani, 46e) – Kostić (Iling-Junior, 46e), Rabiot, Cavaglia (Milik, 59e), McKennie, Weah (Nonge, 81e) – Yildiz (Miretti, 68e), Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

