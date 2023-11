Pronostic Fiorentina Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina accroche la Juve ?

Le Fiorentina retrouve de l’éclat cette saison, elle qui pointe à la 6e place à seulement 2 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après un départ canon, la Viola est à l’arrêt depuis 2 journées, surpris par le mal classé Empoli (0-2) avant de s’incliner sur le terrain de la Lazio (1-0). Egalement en lice en C4 (place offerte par les problèmes extra-sportifs de la Juve), la Fio est leader de son groupe a égalité avec le 2e et le 3e, mais devant grâce à la différence de buts. Pour ce choc, les deux joueurs clé de ce bon début de saison devraient être de la partie, à savoir le meneur de jeu Bonaventura (4 buts et 2 passes en SA) et l’ailier argentin Gonzalez (5 buts et 1 passe en SA).

La Juventus n’est pas qualifiée donc pour une compétition européenne cette saison, et peut donc se consacrer au championnat. C’est un mal pour un bien puisque la Vieille Dame est à la lutte pour le titre, 2ème de Serie A avec 2 points de retard sur l’Inter, le leader. Les Bianconeri n’ont perdu qu’un seul match de championnat (7v, 2n), et restent sur 3 succès de suite contre le Torino (2-0), le Milan AC (0-1) et l’Hellas Vérone (1-0), mais sans jamais être très convaincants. Des cadres de l’effectif devraient manquer à l’appel, notamment le capitaine Danilo et les défenseurs De Sciglio et Alex Sandro. L’ancien Lillois Weah, touché contre l’Hellas Vérone, et les milieux Pogba (dopage) et Fagioli (paris sportifs) seront aussi absents contre la Fio. On devrait en revanche retrouver le duo offensif composé de Vlahovic (4 buts en SA) et Chiesa (4 buts en SA). Avec ces absences, la Juve aura probablement du mal à repartir avec une victoire de Toscane, elle qui n’a pas été très convaincante sur les dernières rencontres. La Fiorentina, elle, voudra se relancer devant ses supporters.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

