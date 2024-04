Pronostic Juventus Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus cale encore à domicile face à la Fiorentina

Une nouvelle journée, et un choc de plus pour la Juventus, qui reçoit la Fiorentina dans une des affiches de la 31e journée de Serie A. Alors qu’elle avait aligné 19 rencontres sans connaître la défaite, prenant notamment la 2e place du championnat italien pendant plusieurs semaines, la Vieille Dame a quelque peu déçu ces derniers temps. En effet, les Bianconeri n’ont acquis que 6 points sur les 24 derniers possibles, voyant l’AC Milan leur passer devant au classement. Récemment, la formation turinoise avait concédé un match nul frustrant face au Genoa (0-0), avant de s’incliner sur le fil, sur le terrain de la Lazio Rome (1-0). Seul petit rayon de soleil, la Juve a renoué avec la victoire lors de la manche aller des demi-finales de Coupe d’Italie, encore opposée à la Lazio (2-0), prenant une bonne option sur sa 21e qualif’ de son histoire en finale de la compétition. Place alors à la potentielle confirmation d’une nouvelle dynamique face aux dixièmes de Serie A, dans une affiche qui devrait réserver un scénario plus palpitant que les banals 1-0 de ces dernières années.

La Fiorentina avance elle aussi au ralenti ces derniers temps. Sur ses 10 dernières rencontres de Serie A, le club toscan n’en a remporté que 2, et s’enfonce conséquemment dans le ventre mou du classement. Ce sont notamment ses difficultés à se montrer dangereux à l’extérieur qui ne leur permettent pour l’instant pas de viser plus haut cette saison. Récemment, la Fio s’est vue rejoindre par la Roma au bout du temps aditionnel (2-2), et a été vaincue par les dauphins milanais (1-2), encore sur sa pelouse. La satisfaction récente s’oriente vers les Coupes ! En Conference League, les Toscans ont poussivement validé leur billet pour les quarts de finale au profit du Maccabi Haifa, compétition dont ils sont vice-champions. D’autre part, les Violets ont dominé l’Atalanta à l’occasion du premier acte des 1/2 de Coupe d’Italie (1-0). Avec un match de retard au compteur, la Fiorentina est « seulement » à 7 points de la 6e place, et semblent avoir un gros coup à jouer dans cette course à l’Europe. Alors que la Juventus peine depuis quelques semaines à domicile, la Fiorentina pourrait au moins prendre le point du match nul.

