Pronostic Equateur Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Un Equateur – Colombie avec des buts de chaque côté

L’Equateur fut l’une des très bonnes surprises de la dernière campagne des éliminatoires pour le Mondial. En effet, la Tricolor avait obtenu sa place dans le Top 4 et donc un ticket direct pour le Qatar. Lors de cette compétition, la sélection équatorienne avait montré de très bonnes choses mais n’avait pas réussi à sortir d’un groupe très homogène avec les Pays Bas et le Sénégal. Pour lancer cette nouvelle campagne de qualification, les partenaires d’Enner Valencia se sont inclinés sur le plus petit des scores face aux champions du Monde en titre, l’Argentine. En revanche, l’Equateur s’est rapidement repris en dominant l’Uruguay (2-1), et la semaine passée en s’imposant en Bolivie (1-2). Lors de cette rencontre, la Tri a fait la différence dans les dernières secondes du match par l’intermédiaire de Rodriguez. En plus du capitaine Valencia (40 buts en 80 sél), l’Equateur peut s’appuyer sur les Caicedo et le jeune Kendry Paez, titulaire pour son pays à seulement 16 ans, et buteur face aux Boliviens. A noter que la sélection n’est pour l’instant que 7e du classement (sur 10) car elle a été punie de 3 points par la Fédération pour avoir utilisé un joueur d’une autre nationalité.

La Colombie avait enchaîné les Coupes du Monde 2014 puis 2018. En revanche, los Cafeteros se sont montrés décevants lors de leur dernière campagne d’éliminatoires et ont ainsi raté le Qatar. Bien déterminée à repartir de l’avant, la sélection colombienne réalise une entame solide du mini-championnat sud-américain. En effet, les Colombiens ont débuté par un succès sur le Venezuela (1-0) avant de signer deux matchs nuls, le premier au Chili (0-0) et le second la semaine passée à domicile face à l’Uruguay (2-2). Lors de cette dernière rencontre, la très bonne prestation de James Rodriguez (1 but, 1 passe décisive) n’a pas suffi pour obtenir les 3 points puisque la Celeste est revenue au score dans le temps additionnel. A noter que le portier Vargas, doublement averti a été exclu et manquera donc ce déplacement en Equateur. Cette opposition entre l’Equateur et la Colombie devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme cela a été le cas la semaine passée dans la première rencontre des deux équipes. A domicile et en manque de points, l’Equateur pourrait l’emporter.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

