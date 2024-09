Pronostic Uruguay Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

L’Uruguay domine le Paraguay

Après avoir signé un Mondial 2022 décevant, l’Uruguay a misé sur Marcelo Bielsa. Le coach argentin a rapidement imposé sa patte sur le jeu de son équipe. En effet, la Celeste réalise une excellente entame d’éliminatoires pour le Mondial 2026 où elle se trouve en 2e position. Sur son parcours, la sélection uruguayenne a notamment dominé le Brésil et le champion du monde argentin. En pleine forme, l’Uruguay visait le titre lors de la Copa América cet été, mais s’est incliné en demi-finales face à la Colombie. Finalement, les hommes de Bielsa seront parvenus à assurer la troisième place de la compétition en dominant le Canada. Alors que Luis Suárez vient d’annoncer sa retraite internationale, Bielsa a appelé Pellistri, Ugarte, Nández, Cáceres et le capitaine Valverde.

En face, le Paraguay est sur une dynamique totalement différente puisqu’il sort d’une Copa América désastreuse. En effet, les Guaranies ont perdu leurs 3 matchs face à la Colombie, le Brésil et surtout contre le Costa Rica. Ces performances confirment l’impression entrevue lors des éliminatoires où le Paraguay doit seulement se contenter de la 7e place, celle de barragiste. Le sélectionneur Gustavo Alfaro a du pain sur la planche et compte sur Almiron, Gómez, Sanabria ou sur Enciso. Impressionnant depuis l’arrivée de Bielsa, l’Uruguay devrait s’imposer face au Paraguay. Double buteur pendant la Copa América et habituel titulaire avec Bielsa, Maximiliano Araujo, nouveau joueur du Sporting, tentera de faire encore trembler les filets.

