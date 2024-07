Les supporters argentins envahissent Times Square

Times Square le nouveau 9 de julio ?

Habitués aux déplacements en nombre, les supporters argentins n’ont pas failli à leur réputation à l’occasion de la Copa América disputée aux États-Unis. Déjà très présents à New York avant le deuxième match de poule des leurs face au Chili, et plus globalement depuis le début de la compétition, les fans de l’Albiceleste se sont réunis en nombre pour le traditionnel « banderazo » en soutien à la sélection, avant sa demi-finale face au Canada, pour un remake du match d’ouverture. Ils ont ainsi déferlé par centaines pour entonner les différentes chansons en l’honneur de la Scaloneta.

La rencontre, qui se déroulera au MetLife Stadium, aura lieu à 2h dans la nuit de mardi à mercredi. Habituellement hôte des rencontres des New York Giants et des New York Jets en NFL, l’antre new-yorkais n’était pas vraiment rentré dans le cœur des fans jusqu’ici. En cause ? Une pelouse synthétique de mauvaise qualité, un terrain pas aux bonnes dimensions et des tribunes loin de la pelouse.

Une qualification en finale et c’est Miami qui se retrouvera de nouveau en plein banderazo.

Pronostic Argentine Canada : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024