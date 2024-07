On connaît le champion d'Europe des centres de formation

Encore un trophée par procuration pour le Barça !

Le Barça n’a peut-être rien gagné sur le terrain cette saison, mais la Masia s’offre un nouveau joli coup de pub à l’occasion de l’Euro. Alors que les demi-finales débutent aujourd’hui avec un alléchant Espagne-France, puis un non moins intéressant Pays-Bas-Angleterre mercredi, voilà que le club catalan est sur le toit de l’Europe quant au nombre de joueurs encore en compétition issus de son centre de formation, faisant la différence sur son dauphin le PSG sur la valeur financière de ses alumni (320 M contre 215 M). Au matin du dernier carré, le média Sport s’est ainsi amusé à retracer les parcours de formation des joueurs encore en lice et l’on y découvre que les mieux représentés sont le quintuple champion d’Europe et le club de la capitale.

Avec six joueurs chacun, ils dominent au classement des clubs comme Bilbao, l’Ajax et Feyenoord, les deux derniers fournissant largement la sélection Oranje. Pour le FCB, au-delà des Espagnols Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella et Dani Olmo, qui n’y ont jamais joué, on retrouve évidemment les deux pépites du club et de la Roja, Lamine Yamal et Fermín Lopez, mais aussi Xavi Simons. Ce dernier aurait toutefois aussi pu être comptabilisé dans les anciens membres du PSG, le Néerlandais ayant joué à Paris de ses 16 à 19 ans. Côté parisien, les six joueurs se nomment Mike Maignan, Alphonse Areola, Ferland Mendy, Adrien Rabiot, Kingsley Coman et évidemment Warren Zaïre-Emery.

Pas étonnant lorsque l’on connaît le vivier francilien.

