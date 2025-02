Luis Enrique ravi du visage affiché par son PSG après le départ de Kylian Mbappé

Tiens, revoilà Mbappé dans le débat au PSG.

À la veille de la réception de Monaco au Parc des Princes en Ligue 1, Luis Enrique n’a même pas grimacé ou refusé de répondre à une question sur le fait que son équipe semblait finalement avoir assez bien digéré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

La prophétie de Luis Enrique

« Bien sûr qu’on aurait voulu garder Kylian, parce que tout le monde aimait Kyky, mais l’équipe répond très positivement, à un niveau spectaculaire. Je vous avais dit que plutôt qu’avoir un joueur qui marque 40 buts, je voulais des joueurs qui marquent tous beaucoup. C’est notre objectif, continuer à nous améliorer », a répondu le coach parisien en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC.

Avant de s’autoféliciter pour ses annonces effectuées un an plus tôt : « J’ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu’on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là pour le dire. »

Luis Enrique peut compter sur Ousmane Dembélé, dans la forme de sa vie et devenu un joueur clé du collectif parisien. « Qu’il continue d’être un joueur décisif, avec des passes décisives et des efforts défensifs comme il le fait déjà, s’enthousiasme l’Espagnol. Je pense très clairement qu’Ousmane peut devenir l’un des leaders de l’équipe à l’avenir. »

Allez, un autre petit triplé contre Monaco pour fêter ça ?

