Reims passe par un trou de souris contre Bourgoin

Bourgoin-Jallieu 0-0 (2 T.A.B 3) Reims

Tirs au but réussis : Bozkurt , Atik pour le FCBJ // Buta, Sangui, Akieme pour Reims

Tirs au but manqués : Mendy, Nordé, Ben Amar pour le FCBJ // Diakité, Ito pour Reims

La magie prend fin.

Le Stade de Reims est venu à bout du petit poucet Bourgoin-Jallieu à l’issue d’une séance de tirs au but (0-0, 2 T.A.B 3). En quarts de finale de la Coupe de France, ce sera donc un duel entre club de Ligue 1 face à Angers.

Comme face à l’Olympique lyonnais au tour précédent, le FCBJ a abordé cette rencontre sans complexe. Après une première incursion dans le camp adverse avortée par un hors jeu, Pierre Bozkurt s’est procuré une occasion pour ouvrir le score, mais sa frappe croisée a trouvé les gants d’Alexandre Olliero (12e). Les hommes de Kaba Diawara, intérimaire après le licenciement de Luka Elsner, n’ont inquiété Ronan Jay que par une frappe lointaine molle de Keito Nakamura (20e), puis une tête largement à côté de la recrue Mory Gbane (22e). Le gardien berjallien s’est ensuite mis en évidence en sortant du bout des doigts une tête, bien plus belle, de Valentin Atangana (29e).

Deux équipes qualifiées en huitièmes grâce aux tirs au but

Dans le deuxième acte, les Rémois ont enfin réussi à trouver la faille dans la défense adverse grâce à une passe tranchante d’Atangana, mais le centre fort de Junya Ito se révèle beaucoup trop fort et ne trouve personne (55e). Dans un rythme plus haché, notamment à cause de la sortie sur blessure de Jordan Siebatcheu, à peine revenu dans son club formateur au mercato hivernal, Bourgoin s’est procuré un peu plus de situations, sans faire preuve d’assez de lucidité dans le dernier geste. Joueur le plus en vue de son équipe, Atangana a bien cru envoyer Reims en quarts, mais sa frappe enroulée fuit le cadre (82e), tandis que la tentative puissante de Pape Sissoko s’envole de peu au-dessus du cadre (84e).

Une dernière parade de Jay a permis au FCBJ de frustrer une nouvelle équipe de Ligue 1 pour la pousser aux tirs au but. Les Rémois étaient aussi passés par là pour éliminer Monaco au tour précédent, mais Yehvann Diouf a, depuis, été remplacé par Olliero dans les buts. Ce dernier a touché la tentative de Bozkurt, mais a surtout arrêté celles de Wilson Mendy, d’Erwan Nordé, de Sami Ben Amar pour sceller la qualification de son club. Jay, son homologue dans les buts de l’équipe de cinquième division, a (encore) fait le show en arrêtant les tentatives d’Oumar Diakité et d’Ito, mais, cette fois, ça n’a pas suffi.

Une fin épique pour un parcours historique.

