SFL Betsson Cup : nos conseils du 9 juillet

Pour gagner dans la SFL Betsson Cup, il ne faut pas faire ses choix avec son cœur, mais avec sa tête. Alors, même si vous êtes supporters de l’équipe de France, c’est vers l’Espagne qu’il va falloir se tourner. Déjà parce que la Roja a gagné 5 des 8 dernières confrontations face aux Bleus. Alors oui, la France a gagné la dernière confrontation en finale de Ligue des nations, et oui, les hommes de Didier Deschamps possèdent une défense de fer qui n’a encaissé qu’un but depuis le début de l’Euro (un penalty de Robert Lewandowski). Sauf que contrairement au Portugal qui n’avait pas réussi à marquer face à la Géorgie et la Slovénie, l’attaque de l’Espagne est en feu avec 11 buts marqués depuis le début de l’Euro (personne ne fait mieux). Et si Jules Koundé a gagné son duel avec Doku, il a plus galéré face à Leão et devrait encore plus souffrir contre Nico Williams. Idem pour Theo Hernandez qui va devoir contenir Lamine Yamal. Et surtout, la France est un pays chauvin et donc la plupart de vos concurrents ne vont pas vouloir mettre l’Espagne. Sauf vous qui allez mieux vivre la défaite de la France grâce à vos points remportés en SFL. Et vos places gagnées au classement.

Espagne-France, le chaud et le froid