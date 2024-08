Un carton rouge express pour Luis Advíncula en Copa Sudamericana

Aussi vite entré, aussi vite sorti.

Neuf secondes, c’est le temps qu’il a fallu à Luis Advíncula avant d’écoper d’un carton rouge lors du match retour entre Boca Juniors et Cruzeiro en Copa Sudamericana, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le latéral péruvien débloque un nouveau record pour le club argentin. À peine le coup d’envoi donné, les crampons d’Advíncula sont venus s’écraser sur la cheville droite de Lucas Romero. Le joueur de 34 ans n’a pas pu retenir ses larmes en quittant le terrain, laissant son équipe à dix contre onze pendant l’intégralité de la rencontre.

Le début de match chaotique a conduit Boca Juniors à se retrouver en désavantage, et malgré une victoire 1-0 au match aller, l’équipe s’est inclinée 2-1 au retour à Belo Horizonte. La confrontation s’est terminée par une défaite lors de la séance de tirs au but, avec un score de 5-4 en faveur de Cruzeiro.

