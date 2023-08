Edinson Cavani présenté de manière grandiose par Boca Juniors

Tout ce que l’Arabie saoudite ne peut pas acheter.

Après avoir officiellement rejoint Boca Juniors samedi, Edinson Cavani (36 ans) a été présenté aux supporters du CABJ dans une Bombonera extatique, dans la nuit de lundi à mardi. 16 ans après son départ d’Uruguay, le Matador est de retour en Amérique du Sud pour enfiler quelques ultimes perles avant la retraite. Il portera le numéro 10 jusqu’en décembre 2024.

Entré sous les flashs et les feux d’artifice après une saison compliquée avec Valence, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG a expliqué son choix de carrière : « Les choses arrivent quand elles doivent arriver. J’ai eu l’idée de venir grâce à Carlos Bianchi et puis, à force de discuter avec Juan Roman Riquelme (le vice-président, NDLR), nous sommes devenus amis. Je voulais être près de chez moi et je pense qu’il n’y a pas de pays aussi semblable au mien que l’Argentine. Boca est le club parfait pour terminer ma carrière. Je vais défendre ce maillot comme le ferait un fan de cette équipe depuis le premier jour. »

La classe intégrale.

