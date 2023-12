Luis Suárez reçoit un cadeau original

Le cadeau de l’oncle gênant.

Annoncé en partance pour l’Inter Miami, Luis Suárez a disputé son dernier match à domicile pour Grêmio, dans la nuit de dimanche à lundi. À 36 ans, l’Uruguayen s’est offert une dernière sortie sympa face à son public, puisqu’il a offert la victoire à son équipe contre le Vasco de Gama de Dimitri Payet. Si le club lui a remis une plaque commémorative, ainsi qu’un maillot spécial, son entraîneur – la légende Renato Gaucho – a préféré lui offrir un DVD. Démodé depuis une bonne décennie, le disque compact contient les meilleurs moments de la vie de joueur et d’entraîneur du même Renato Gaucho.

Mais n’y voyez là aucune crise d’égocentrisme. Il s’agit en effet simplement d’une plaisanterie récurrente entre les deux hommes, que Renato a souhaité immortaliser : « J’ai eu beaucoup de plaisir à le voir jouer en Europe, j’ai eu le plaisir de le voir jouer ici au Grêmio, de pouvoir être son entraîneur. Comme je l’ai dit, c’est pour moi le quatrième meilleur buteur du monde. Alors, Luis, pendant tes vacances, pendant ton jour de congé, si tu as un peu de temps, tu peux regarder mon DVD », a conclu le coach en bon boomer.

