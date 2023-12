Luis Suárez élu joueur de la saison au Brésil

Oui, il a encore les crocs !

Luis Suárez a reçu ce jeudi le trophée Bola de Ouro de la chaîne de télévision ESPN Brasil, qui récompense le meilleur joueur de la saison du championnat brésilien. L’avant-centre uruguayen de 36 ans a terminé deuxième meilleur buteur de l’exercice 2022-2023 (17 buts) et coleader du classement des passes décisives (11). Son club de Grêmio pointe à la deuxième place, à deux petits points du champion Palmeiras.

Feliz por recibir estos premios tan valiosos en el Fútbol Brasileño! 🇧🇷 Gracias todos por el reconocimiento de “Cracke do Brasileirao” y “Melhor atacante”. Van dedicados especialmente para mi mujer y mis hijos, todo esfuerzo tiene su recompensa 🏆 pic.twitter.com/LoyvviwEjQ — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 7, 2023

Après avoir reçu ce trophée, l’ancien joueur de Liverpool ou encore de Barcelone n’a pas caché son émotion : « À presque 37 ans… L’année où j’ai disputé le plus de matchs de ma carrière (54 matchs joués)… Mais c’est aussi l’année où j’ai été le plus loin de ma femme et de mes filles. Le prix est pour elles. Chaque sacrifice a sa récompense. Merci à tous. »

Dans la légende.

