Luis Suárez se confie sur l’état alarmant de son genou

Un pistolero enrayé.

Malgré ses 36 ans, Luis Suárez n’a rien perdu de son talent. Proche d’un départ vers l’Inter Miami, l’Uruguayen a encore prouvé son efficacité dans la nuit de dimanche à lundi pour son dernier match à domicile sous les couleurs de Grêmio en donnant la victoire aux siens face au Vasco de Gama de Dimitri Payet. Pourtant, El Pistolero souffre terriblement d’une hyperextension du genou droit. « Je ressens un pincement constant. Heureusement, il n’enfle pas, a confié l’avant-centre à Sport 890. S’il générait du liquide, je ne pourrais même pas le bouger. Parfois, il se bloque, il arrive à un point où je ne peux pas le plier. »

L’ancien attaquant de Liverpool et du Barça, avoue suivre un traitement particulier : « La veille des rencontres, je prends trois pilules, une le lendemain matin, et quelques heures avant le match, je prends un Voltaren. Il n’y a pas que mon genou qui est touché. Parfois, les tendons en dessous me font mal à cause du mauvais appui. » Celui qui se plaint également de douleurs au dos craint désormais pour son après-carrière. « Je dois examiner ma future vie car il arrivera un jour, dans cinq ou dix ans, où je voudrai jouer au padel ou au football à 5 avec mes amis et je ne pourrai pas le faire à cause de l’arthrose. »

Dire qu’on pensait qu’il aurait mal aux dents.

Luis Suárez reçoit un cadeau original