Dimitri Payet : « Le choix du foot et pas de l’argent »

Quoi, un footballeur qui quitte un club pour aller autre part qu’en Arabie saoudite ? Il y a le droit ?

Contraint de quitter l’OM à contre-coeur, Dimitri Payet a trouvé un nouveau challenge en s’envolant pour le Brésil et Vasco de Gama. Avant de grimper dans l’avion, il s’est confié à RMC Sport : « (Mon but) était d’avoir un challenge aussi excitant et aussi palpitant qu’avec l’OM. Donc je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. »

« Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi, a-t-il continué. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici, parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent […] Je voulais un public qui soit au moins à la hauteur de celui de l’Olympique de Marseille […]. C’est la première fois que je sens une attente aussi forte pour une arrivée. » Le milieu de terrain, ex-international français (38 capes, 8 pions), est effectivement attendu à l’aéroport par les supporters locaux, de l’autre côté de l’Atlantique.

On lui souhaite une aventure à la André-Pierre Gignac.