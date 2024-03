Dimitri Payet sur l’OM : « La plaie ne se refermera jamais »

Alpha, bêta, Vasco de Gama.

L’été dernier, Dimitri Payet quittait l’Olympique de Marseille dans la douleur, après plus de sept saisons sous la tunique olympienne (de 2013 à 2015, puis de février 2017 à l’été 2023). Dans un entretien publié par L’Équipe ce vendredi, le Réunionnais revient une nouvelle fois sur ce divorce douloureux : « Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé (au Brésil), j’étais par terre. » Avec sa nouvelle équipe du Vasco, l’international français explique qu’il a trouvé le challenge qu’il lui fallait : « La pression est forte, et c’est aussi pour ça que je suis venu ici. J’aime ça. Je vis pour ça. C’est une forme de pression de sentir cet amour et les attentes de milliers de supporters. Ils attendent que vous soyez décisif. C’est encore plus vrai quand vous portez le numéro 10, celui de Roberto Dinamite (légende du club). Sa famille a validé mon arrivée, et il n’était pas question de les décevoir. […] Je ne voulais pas aller dans un club sans pression, ni sans ambition. Je voulais un club chaud, où on me déteste si je ne suis pas bon. »

Payet, quatre buts et quatre passes décisives depuis août, a aussi découvert le bouillant stade São Januário, qui scande désormais son patronyme à chaque rencontre. « J’ai toujours choisi mes clubs en fonction de leurs stades, affirme-t-il. Il faut qu’ils soient pleins et qu’il y ait de l’ambiance. C’est primordial. Il me fallait cette passion. Si je n’avais pas eu ça, je me serais éteint à petit feu. J’aime quand les supporters sont exigeants. Cette relation que j’avais avec les supporters marseillais, je la retrouve à Vasco. […] J’ai été agréablement surpris par le niveau de jeu (du championnat). On y pratique un football total. Parfois, trop. Je dois freiner mes gars parce qu’ils veulent toujours attaquer. Mais j’aime leur style, leurs contrôles de balle, leur façon de provoquer, de dribbler. Ça vient de la rue. C’est un foot authentique, libre, moins carré. Ça me va bien. »

