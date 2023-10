Un nouveau titre pour Carlo Ancelotti

Rien ne résiste à Don Carlo.

Carlo Ancelotti a été diplômé en sciences et techniques des activités physiques préventives et adaptées de l’université de Parme ce mercredi à l’âge de 64 ans. Ce titre de master honorifique permet au technicien italien de se faire appeler docteur, une qualité réservée aux diplômés italiens de l’université. L’entraîneur du Real Madrid a pris la parole lors cette cérémonie : « Le sport enseigne tant de choses : se mesurer à soi-même et chercher à améliorer ses limites. Le football m’a appris le respect des autres, le respect des règles et le respect de l’autorité, a confié l’Italien. En tant qu’entraîneur, à gérer un groupe, ce qui n’est pas facile, et à écouter. »

Oggi, l'Università di Parma mi ha conferito il titolo di Dottore Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e non potrei essere più onorato ed emozionato. Grazie di cuore a tutti coloro che lo hanno reso possibile, alla mia famiglia e a chi… pic.twitter.com/o9znq2pWgK — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 11, 2023

Ému, Ancelotti a reçu un bel hommage de la part de l’entraîneur Arrigo Sacchi, qui a fait l’éloge de son assistant lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis : « Carlo Ancelotti était déjà un “docteur” du football, maintenant il a été authentifié. Quelle est sa qualité ? C’est une personne intelligente, avec une grande humanité. »

Appelez-le désormais Dottore Carlo.

