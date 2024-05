Modrić-Kroos : frères du milieu

Une paire d’Adipure 11pro et des cheveux en brosse, voici ce qui a accompagné Toni Kroos, dix-sept ans durant. Ajoutez à cela une vision du jeu supérieure à la moyenne, et vous obtenez l’un des plus beaux milieux du terrain du football moderne. À 34 ans, l’Allemand a pourtant décidé de mettre un terme à sa carrière, après l’Euro prochain, qui se tient chez lui. De l’autre côté, Luka Modrić, 38 ans (39 en septembre), a pris le chemin inverse. Visiblement toujours à la page, le vétéran croate souhaiterait en effet prolonger d’une année supplémentaire son aventure avec le Real Madrid. Ce samedi à 21 heures, face au Real Betis, les deux esthètes disputeront donc leur dernier match ensemble, devant le public de Santiago-Bernabéu. Pour boucler un parcours époustouflant et suivre leurs destins croisés.

Les plans sont déjà établis à Madrid

Le réveil madrilène s’est donc fait non sans une pointe de mélancolie mardi dernier, jour de l’annonce de Kroos. Au sein du club, les choses ont pourtant été anticipées. « La retraite de Toni Kroos était plus ou moins prévue, précise Tomás Roncero, observateur historique des Merengues chez AS. Depuis quelque temps, quand on lui demandait son annonce de retraite idéale, il répondait toujours : “Vous verrez, j’arrêterai quand je serai au top de ma forme.” Il a respecté son engagement… » Kroos a ainsi tenu à rester maître de son destin, comme il le fait si bien avec le ballon. En explication de cette fin de carrière, la lassitude du Teuton reste l’argument principalement avancé. Une lassitude liée à ce football devenu outrancier, omniprésent, et – peut-être – moins passionnant. Des réflexions que le milieu de terrain n’a d’ailleurs jamais hésité à illustrer dans son podcast Einfach mal Luppen (Jetez-y juste un œil, en VF), animé aux côtés de son petit frère, Felix, lui aussi ancien professionnel. De la flambée des prix des maillots aux footeux trop bien payés, le duo Kroos s’est toujours attelé à dénoncer certaines dérives du ballon.

D’une certaine manière, Kroos a voulu quitter le football avant que le football ne le mette dehors.

« Dans le vestiaire, on dit de Toni Kroos qu’il est “subtil”, poursuit Roncero. C’est un grand cérébral, qui a une vraie réflexion sur le monde qui l’entoure. Ce n’est donc pas très étonnant de le voir lassé par l’environnement sportif actuel. D’une certaine manière, il a voulu quitter le football, avant que le football ne le mette dehors. Ce n’est pas donné à tout le monde de savoir s’arrêter au bon moment. » Ce sens du timing, Luka Modrić a décidé de le gérer à sa manière. Car oui, si Kroos dit stop, le Croate, lui, s’apprête à prolonger l’aventure d’un an. Là aussi, une petite surprise. « Pour Luka Modrić c’est un peu différent, puisque cette prolongation va au-delà du sportif. Il devrait avoir un temps de jeu drastiquement réduit, et sera surtout là pour préparer sa transition comme dirigeant. L’idée serait qu’en 2025, il intègre l’organigramme, soit comme directeur technique des pros, soit au centre de formation », détaille Tomás Roncero.

Quelle équipe pour la saison prochaine ?

De nature plus symbolique que footballistique, la continuité de Luka Modrić au sein de la Maison-Blanche se situe dans une projection à long terme. En atteignant les 39 ans, il deviendrait alors le joueur le plus âgé de l’histoire du Real Madrid. Comme l’annonce la presse espagnole, la réunion tenue entre le joueur et sa direction le 16 mai dernier a ainsi abouti sur un contrat sans fioritures : une prolongation d’un an, un temps de jeu potentiellement négociable, et un salaire diminué de 50%. Roncero : « Cette situation est assez paradoxale, puisqu’il y avait une sorte de pacte entre Modrić et Kroos, qui voulait que les deux quittent le Real Madrid au même moment. La vie en a finalement décidé autrement. Vous savez, on pourrait penser que dans un club comme le Real Madrid, seuls l’argent et les égos comptent. Mais lorsque vous vivez autant de moments forts ensemble, de vrais liens fraternels se créent. »

Cette croisée des chemins de Modrić et Kroos amène avec elle une discussion concernant la construction du milieu de terrain madrilène l’an prochain. Jude Bellingham, Brahim Díaz, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, voire le jeune Nico Paz, passé pro cette saison, sont autant de noms potentiellement adaptables à une équipe type. Problème, il n’y a que trois places. « Concernant le milieu, il faudra donc trouver une solution pour contenter tout le monde, et faire comprendre à certains, comme Brahim Diaz qui a été très bon par exemple, qu’ils seront encore remplaçants, pose Roncero. La prolongation de Modrić a quelque peu bouleversé les choses à ce niveau-là. » Comprenez : certains devront ronger leur frein, d’autres devront quitter le navire. En attendant les aspects technico-tactiques, les Madrilènes pourront en tout cas profiter des derniers pas de danse de leurs artistes, sous les projecteurs de Santiago-Bernabéu.