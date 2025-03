La cote de la victoire du PSG en Ligue des champions augmente

Pas de quoi s’enflammer non plus.

En prévision des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’agence de statistiques Opta a mis à jour son tableau de prédiction de la victoire finale. S’il apparaît que Liverpool reste toujours en tête des favoris, avec 19,2% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles à Munich le 31 mai prochain, la cote du PSG augmente légèrement, passant de 8,8% en février dernier à 9,5% avant d’affronter les Reds.

𝐔𝐂𝐋 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🔮

The last 16 of the Champions League kicks off this week, but who does the Opta supercomputer have as favourites for the competition?

Liverpool fans must be pretty happy 👀

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 3, 2025