Reijnders prolonge à l'AC Milan

La magie continue.

Au lendemain de sa nouvelle défaite en championnat contre la Lazio (1-2) l’AC Milan a annoncé la prolongation de son milieu de terrain Tijjani Reijnders, arrivé au club au mercato estival de 2023. Le Néerlandais de 26 ans est désormais sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en juin 2030, soit deux saisons supplémentaires.

Un des hommes forts du club

Devenu un véritable cadre de l’AC Milan cette saison, Tijjani Reijnders compte déjà 90 apparitions depuis son arrivée, pour 16 buts et 7 passes décisives. « Avec son dynamisme et sa qualité, il est le coeur battant du milieu de terrain milanais », a résumé le club dans son communiqué lundi soir.

L’AC Milan vit une saison compliquée en championnat mais aussi en Europe et le changement d’entraîneur, avec le départ de Paulo Fonseca et l’arrivée de Sérgio Conceição, n’a pas changé grand chose. Neuvièmes de Serie A, les Rossoneri n’ont gagné qu’un seul de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues et sont éliminés de la Ligue des champions.

Enfin une bonne nouvelle à l’AC Milan.

La Lazio s’offre le Milan sur le fil