Philippe Diallo tire le bilan des états généraux de la FFF

Une réunion du foot français largement attendue.

À l’issue de la réunion qui rassemblait tout le gratin du football français, le président de la Fédération française Philippe Diallo s’est exprimé en conférence de presse pour présenter les conclusions de ces états généraux. Il a notamment rappelé que la situation financière de certains clubs était inquiétante.

« Aujourd’hui, un certain nombre de clubs sont dans une très grande difficulté et pourraient être à terme menacés dans leur existence, a affirmé le président de la FFF Diallo. C’est la raison pour laquelle je crois qu’il faut, dans un délais court, que les clubs trouvent les consensus et l’équilibre nécessaire. Je souhaite que les clubs travaillent, que des consensus soient trouvés et à la mi-avril, je prendrai mes responsabilités pour définir le cap vers lequel je souhaite qu’on aille. »

« Un problème structurel dans le foot français »

« Je pense qu’il y a un problème structurel. Le modèle économique sur lequel nous reposons depuis plusieurs décennies, à la fois sur les droits audiovisuels et sur le système des transferts, ces deux piliers sont questionnés. Il faut que nos clubs puissent intégrer cette donnée pour que nous adaptions notre modèle », a ajouté Philippe Diallo.

« Il faut impliquer tous les clubs dans la gouvernance pour corriger certaines choses. Cela demande des réformes lourdes et on a de gros défis devant nous. Les clubs doivent être plus impliqués dans la gouvernance et notamment au niveau de LFP Médias qui est la structure qui commercialise les revenus du football professionnel. Il faut mener à bien ces réformes pour que demain le football professionnel français prépare le XXIe siècle. »

Trois groupes de travail vont être créés

Le président de la FFF a par ailleurs annoncé la création de trois groupes de travail : « J’ai souhaité que des groupes puissent se constituer dès cette semaine. Un qui va concerner la gouvernance, un qui va concerner la stratégie économique et un troisième sur le contrôle financier. »

Le premier groupe sera dirigé par Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, le second par Baptiste Malherbe, le directeur général de l’AJ Auxerre tandis que Damien Comolli, le président du TFC, et Ivan Gazidis, son homologue de Saint-Étienne, seront aux manettes du dernier groupe de travail.

Il faut maintenant attendre jusqu’à mi-avril pour les premières conclusions.

