Serhou Guirassy parle de l'influence de Karim Benzema sur son jeu

Attention, ancien Dogue dangereux.

Avant la première manche du huitième de finale de Ligue des champions entre Dortmund et Lille, Serhou Guirassy s’est confié dans un entretien accordé à France Football. L’actuel meilleur buteur de la compétition raconte ses modèles : « Si, pour moi, le plus grand 9 de l’histoire, c’est Ronaldo (le Brésilien), celui qui a le plus influencé mon jeu est Benzema. Et, après lui, Lewandowski. Ils savent tout faire : dribbler, marquer, participer au jeu. Un bon 9, c’est un joueur utile par ses buts, mais pas que. »

Le parking Guirassy

À l’instar de ses idoles, le Guinéen aime faire jouer ses coéquipiers. Au point parfois de privilégier le collectif dans un rôle de pivot : « Plus jeune, je m’éparpillais un peu trop. Avec la maturité, j’ai appris à jauger les situations où je dois dézoner et celles où je dois rester à mon poste. Sur certains matchs, il n’y a pas besoin de moi dans le jeu, je dois accepter de faire le ‘parking’. Et je garde mon énergie, car plus tu dézones, moins tu as la tête froide devant le but. »

On espère juste qu’il ne réussira pas son créneau dans la surface lilloise.

