La Ligue 1 de retour sur Canal+, ce n'est pas d'actualité

Dans le contexte de crise des droits TV et, plus généralement, du football français, le nom de Canal+ est revenu à plusieurs reprises ces derniers temps. Plusieurs acteurs (entraîneurs, dirigeants) estiment que la chaîne cryptée, ancien partenaire historique du championnat de France, pourrait être une solution pour repartir de l’avant et quitter le chaos constaté depuis l’épisode Mediapro.

Vincent Labrune a récemment fait savoir qu’il ne serait pas fermé à un retour de Canal+, à condition que le groupe considère la Ligue 1 à « sa juste valeur ». Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal, s’est montré beaucoup moins conciliant, assurant dans un entretien donné au Figaro que « les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour de Canal+ dans ce dossier ». Tout en précisant que Philippe Diallo, le président de la FFF, avait toute sa « confiance ».

En gros, Canal a d’autres chats à fouetter que de régler les problèmes de la L1.

