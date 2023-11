Le jour où Pete Doherty a pris de l’acide… dans le stade de QPR

Pas le genre de choses qu’il fait quand il va au Stade Océane, du moins on l’espère.

À l’occasion de la sortie du documentaire « Stranger In My Own Skin », filmé et réalisé par sa femme Katia de Vidas et qui retrace sa vie, le musicien Pete Doherty s’est confié auprès de The Athletic. Il revient sur de nombreux moments de sa vie de supporter, notamment ceux passés en prison d’où il entendait chanter les fans des Queens Park Rangers, actuel pensionnaire de Championship, ou son nouvel amour pour le HAC en France. Parmi les anecdotes qu’il livre, l’ex-membre du groupe The Libertines raconte la première fois où il a pris de l’acide.

« On m’avait dit qu’il fallait aller à un endroit où on se sent bien, pour que si jamais quelque chose ne se passe pas bien, on puisse se sentir en sécurité… donc je suis allé à Loftus Road (le stade de QPR, ndlr). J’ai terminé à Sheperd’s Bush Green (un parc de Londres, ndlr) et c’est devenu très bizarre. […] Je voyais le terrain rouler comme une vague. » Une drôle d’expérience qui a eu lieu en 1999, et qui n’est pas la seule anecdote un peu marrante que la rockstar a sur ce stade : « Au début des années 2000, on pouvait rentrer dans le stade pendant les après-midi. […] Une fois, je suis rentré dans les vestiaires et j’ai volé deux maillots que j’ai utilisés comme pyjama ».

Ne faites pas ça chez vous : porter des pyjamas nuit gravement à la santé.

