Les premiers mots de Habib Beye en tant qu’entraîneur du Stade rennais

Rentrée décalée pour l’ancien coach du Red Star.

Ce vendredi, Habib Beye a prononcé ses premiers mots en tant qu’entraîneur du Stade rennais. Le technicien de 47 ans a pu faire part de ses ambitions pour son nouveau club, lors d’une conférence de presse à deux jours de son premier test à domicile contre Strasbourg. L’intéressé a hâte de relever le challenge, celui de dépatouiller les Rennais d’une inquiétante 16e place de barragiste en championnat.

« Dégager une identité »

Dans son discours, l’ex-consultant Canal+ a décidé de jouer la carte de l’assurance, dans un contexte où les supporters du club montent au créneau. « Aujourd’hui, mes joueurs et moi, mon staff, on est ensemble pour une aventure qui va être exceptionnelle, a déclaré celui qui remplace Jorge Sampaoli sur le banc rennais. La situation actuelle est loin d’être dramatique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que l’effectif est de grande qualité. Il va falloir redonner très rapidement de l’énergie à cette équipe, et surtout de la confiance. »

Adepte d’un 3-4-3 innovant et offensif lors de ses années Red Star, Habib Beye souhaite ajouter sa touche personnelle à une équipe du SRFC en panne d’idées sur le terrain. « Ce qui m’intéresse, c’est que mon équipe, très vite, soit performante, très vite, soit en capacité d’assimiler ce qu’on va lui demander et, très vite, dégage une identité, très, très vite. »

En espérant que cette aventure, très vite, ne se termine pas.

Rennes : le plan Beye