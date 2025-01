Andriy Shevchenko salue le travail de Paulo Fonseca à Milan

Les mots de l’icône.

Andriy Shevchenko, l’un des plus grands rossoneri de l’histoire, n’a pas loupé l’occasion de donner son avis sur l’irrégularité de l’AC Milan. Selon le Ballon d’or 2004, l’équipe manque de continuité et peine à enchaîner les performances de haut niveau.

Fonseca n’a rien pu faire

Lors de son bilan relayé par la Gazzetta dello Sport, le président de la fédération ukrainienne a tenu à apporter son soutien à Paulo Fonseca, anciennement entraîneur du Shakhtar Donetsk et de l’AC Milan avant de s’engager avec l’Olympique lyonnais : « Je suis désolé pour Paulo Fonseca, je sais qu’il a toujours fait preuve d’une grande rectitude, fait preuve de grandes valeurs, comme nous l’avons vu. Ici, en Ukraine, il a bien fait, et je crois qu’il a aussi laissé l’emprunte de son travail à Milan. Il me semble qu’il a essayé de faire de son mieux pour résoudre les problèmes qu’il n’a pas apportés. Et qui sont toujours là. »

Et si Rafael Leão est souvent présenté comme le facteur X du Milan, Sheva tempère l’enthousiasme général : « Il a des qualités incroyables, mais ce n’est pas un leader. » Un petit coup de pression pour le Portugais, qui doit désormais prouver qu’il peut être plus qu’un dribbleur génial à ses heures perdues.

C’est pas dit de la même façon qu’Ibra, mais c’est quand même efficace.

Danso et Lens : quand le club mène la danse