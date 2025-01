L’ancien bras droit de Joan Laporta compare le Barça à un cirque

Més que un blague !

Le Barça fait causer après le fameux feuilleton Dani Olmo-Pau Victor, toujours pas inscrits par la Liga en raison des problèmes financiers du club catalan. Jaume Giró, ancien bras droit de Joan Laporta lors de sa campagne pour la présidence du FC Barcelone en 2021, s’est livré à de virulentes critiques à l’égard du dirigeant et de la gestion du club. Dans une interview accordée au DiariARA, il a qualifié le Barça de « club de blagues ».

Un ego blessé ?

« Si le Barça était un cirque, on se mettrait les mains sur la tête en voyant que les jongleurs et funambules dirigent l’entreprise », a-t-il lancé, dénonçant une gestion « sans filet, sans stabilisateur et sans équilibre ». Pour Giró, le club a basculé d’un cercle « autrefois vertueux » vers une chute libre : « Si cela continue ainsi […] nous risquons de devenir la risée du monde, si ce n’est déjà fait. »

On a compris que notre ami Giró en avait gros sur la patate, et ces déclarations sont aussi la conséquence d’une frustration antérieure. Les tensions entre Giró et Laporta remontent à 2021, après l’élection de ce dernier. Giró avait refusé de rejoindre la direction du club, notamment en raison de désaccords sur la gestion et de sa déception de ne pas avoir été nommé premier vice-président, un poste finalement attribué à Rafael Yuste.

Et si le dernier levier économique pour Laporta était de se lancer dans le stand-up ?

Dani Olmo et Pau Víctor convoqués par Barcelone pour la Supercoupe d’Espagne