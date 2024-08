Leny Yoro absent trois mois

Manchester United a trouvé le successeur de Paul Pogba.

Recruté au LOSC pour 70 millions d’euros lors du mercato estival, Leny Yoro ne va pas porter le maillot des Red Devils de sitôt. Le défenseur central français s’est blessé au pied durant un match amical face à Arsenal et a été contraint à l’opération. Ce lundi, Manchester United a publié un communiqué pour annoncer qu’il serait absent des terrains lors des trois prochains mois. « La rééducation de Yoro commence maintenant et nous espérons que le joueur de 18 ans sera de retour en forme dans environ trois mois », a fait savoir le club. Les dirigeants doivent désormais pousser Harry Maguire à rester parce qu’il risque d’avoir un peu de travail d’ici novembre.

ℹ️ An update on @Leny_Yoro's rehabilitation.

Get well soon, Leny 💙#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2024