L’étrange tactique des féminines de Manchester United sur coup franc

La technique de la honte.

Ce dimanche, les féminines de Manchester United ont enfin décroché leur première victoire en quatre matchs de Women’s Super League en battant Leicester City 2-0, grâce à des buts signés Elisabeth Terland et Celin Bizet. Mais ce n’est pas le score qui a fait parler. Non, ce sont les méthodes douteuses des Red Devils qui ont enflammé les réseaux sociaux et divisé les fans.

Alors qu’un coup franc offensif s’apprêtait à être tiré, les Mancuniennes Terland et Millie Turner se sont postées devant la gardienne des Foxes, Janina Leitzig, avec pour seul objectif de lui pourrir la vie : obstruction totale de la vue, bras levés façon YMCA. Une stratégie immédiatement repérée par l’arbitre Stacey Fullicks, qui a ordonné aux trouble-fêtes de dégager.

What do we think to this?

I haven’t seen it in football before. Fair? Unsporting?

(Forgive me if it’s happened before but I haven’t seen it) pic.twitter.com/rqsOndirtV

— Ian Stringer (@StringerSport) November 17, 2024