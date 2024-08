Dani Olmo sous le maillot du Barça, c'est pour quand ?

A l’heure qu’il est, il a seulement enfilé le maillot pour sa présentation.

C’est une rengaine qui revient chaque été depuis quelques années, le Barça ne peut pas encore enregistrer ses recrues dans son effectif. Cette année, c’est Dani Olmo qui est concerné par la situation et si le Barça a réussi à s’en sortir sans lui contre Bilbao, ne pas voir la recrue phare du mercato catalan sur le pré fait tache, surtout quand ça dure. Pour cela, le FCB doit fournir des garanties financières suffisantes. Les départs confirmés d’İlkay Gündoğan et de Mikayil Faye, et ceux à venir de Vitor Roque ou Clément Lenglet devrait normalement permettre d’enregistrer le meneur de jeu espagnol rapidement.

Toutefois, la blessure longue durée d’Andreas Christensen, deux mois sur la touche pour une tendinopathie au tendon d’Achille gauche, pourrait forcer le Barça à recruter un défenseur dans l’urgence, alors que Ronald Araujo est blessé depuis la Copa América. Tout un tas de paramètres qui laissent Hansi Flick dans l’inconnu. « Je ne peux pas le contrôler. Nous devons nous concentrer sur ce dont nous avons besoin », a ainsi déclaré le nouveau technicien barcelonais après la victoire au Camp Nou. Opposé au Rayo Vallecano en début de semaine prochaine, le coach allemand ne sait toujours pas si le facteur X espagnol à l’Euro sera de la partie : « J’ai des espoirs pour Olmo mardi mais je ne sais pas ».

En attendant, le Barça devrait continuer à s’appuyer sur son centre de formation. En témoigne le banc de touche hier soir, où tous les joueurs provenaient de la Masia ou du Barça Atlètic.

