Le Torino s’adjuge l’Atalanta

Torino 2-1 Atalanta

Buts : Ilic (31e) et Adams (50e) pour le Toro // Retegui (26e) pour la Dea

Le match que vous n’avez probablement pas pu voir.

Cette fois, il a su préserver son avantage à la marque. Rejoint dans le temps additionnel contre Milan (2-2), le Torino n’a pas revécu le même cauchemar face à l’Atalanta (2-1) grâce au penalty repoussé par Vanja Milinković-Savić à la 90e+7. Pourtant, c’est bien la Dea qui a ouvert le score grâce à Mateo Retegui et son coup de casque sur un excellent centre envoyé par Davide Zappacosta (0-1, 26e).

Mais d’un subtil ballon piqué, Ivan Ilic est rapidement venu égaliser pour l’équipe locale (1-1, 31e). C’est en début de seconde période que les Turinois ont fait la différence avec le premier but sous ses nouvelles couleurs pour l’Écossais Che Adam, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide alors que Duvan Zapata venait de buter sur le gardien bergamasque (2-1, 50e).

La vraie victoire, c’est d’avoir réussi à regarder cette rencontre.