Un athlète nigérian sosie d'Alexandre Lacazette aux JO

Un sosie sur sept de trouvé.

Après Léon Marchand et Kyllian Mbappé, c’est maintenant Alexandre Lacazette et Edose Ibadin qui pourraient bien être la même personne. L’athlète nigérian a marqué les esprits lors de son entrée en lice pour les séries du 800 mètres ce mercredi… pour sa ressemblance frappante avec l’attaquant lyonnais.

Un vrai sosie du Gone, sans que l’on ne sache si les deux hommes pourront se croiser du côté du village olympique ces prochains jours. Sa performance a été un peu moins notable : dans sa série remportée par le Français Gabriel Tual, Ibadin a terminé à la 6e place et n’a donc pas réussi à arracher sa qualification pour le tour suivant.

😂✌🏻An Alexandre Lacazette lookalike has been spotted at #Olympics. pic.twitter.com/GB1sr6pTBw

— CentreGoals. (@centregoals) August 7, 2024