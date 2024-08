Pierre Sage met en cause l'incertitude créée par mercato

Ce n’est toujours pas la joie à Lyon.

Après une deuxième défaite en championnat à Monaco et une semaine assez morose, entre obligation de vendre et pression du résultat, l’Olympique lyonnais traverse un nouveau début de saison compliqué. Et si la dernière place au classement a déjà de quoi inquiéter, l’instabilité du mercato rhodanien est au centre de l’attention. Alors qu’une grande partie de l’effectif serait disponible à la vente pour remplir les caisses, Rayane Cherki en tête, l’entraîneur Pierre Sage a souligné en conférence de presse que le climat était loin d’être idéal pour travailler : « La dynamique humaine et relationnelle dans le vestiaire est bousculée. On est dans la dernière ligne droite et beaucoup de joueurs se posent la question sur leur situation et celle de certains de leurs partenaires. »

Tout un tas d’incertitudes qui pose forcément problème, à l’heure de construire une équipe. « On arrive au bout et je suis impatient que ces choses-là se terminent et qu’on sache vraiment avec quel groupe on va pouvoir travailler, a même insisté Pierre Sage. Et eux (les joueurs), qu’ils sachent aussi avec quels partenaires ils vont pouvoir préparer ces compétitions ». Sans vouloir tout remettre sur le marché des transferts, le coach lyonnais note tout de même son influence sur la qualité du football proposé. « Ça a du poids sur la manière dont on prépare nos matchs, donc sur nos semaines d’entraînement. C’est notre quotidien et il y a quelque chose au-dessus de nos têtes qui est pesant, qui créé peut-être un peu d’anxiété chez certains, un peu d’animosité chez d’autres », s’est-il plaint, usant de mots assez morts pour décrire la situation au sein de vestiaire lyonnais. S’il veut rester « focus », Sage a encore une petite semaine à attendre avant de pouvoir être fixé.

Et dire qu’au moment où il trouvera de la stabilité, John Textor décidera de changer de coach.

