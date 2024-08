À Lyon, la fête est déjà finie

Il ne s’est passé que 90 minutes de Ligue 1 depuis le penalty d’Alexandre Lacazette face à Strasbourg lors de l’ultime journée de la dernière saison, pourtant la magie semble déjà s’être échappée de Lyon. Sèchement battu dimanche soir à Rennes (3-0), l’OL n’a pas démarré sa saison en fanfare. Que ce soit sur le terrain, ou en coulisses. Finalement, l’incertitude qui règne en interne a rejailli sur la pelouse du Roazhon Park. Et la meilleure illustration de ce lien de cause à effet est le penalty manqué par Georges Mikautadze, alors que les Gones étaient encore menés de deux buts, à 20 minutes du coup de sifflet final. Il y a quatre mois, quand tout le monde tirait dans le même sens au club, probablement que Lacazette aurait allumé la cage du pauvre Steve Mandanda et aurait enclenché une énième remontada. Dimanche, le symbole de la recrue qui loupe son penalty (ce que l’ancien Messin n’avait pas fait depuis trois ans) était évident.

Loft olympique

Malgré tout, ce lourd revers ne remet pas totalement en question les ambitions lyonnaises. Et ce n’est pas pour autant que l’OL va se retrouver dans la même situation qu’il y a un an, à craindre pour sa survie pendant plus de la moitié de l’exercice. En revanche, l’été que sont en train de traverser les Rhodaniens prouve que l’idylle est terminée entre Rhône et Saône. Fort de sa fin de saison en boulet de canon, Lyon avait levé des options d’achat à tour de bras : Ernest Nuamah (28 millions d’euros), Saïd Benrahma (14,4 millions qu’il faut ajouter aux 6 millions de prêt payant), Orel Mangala (23,4 millions en plus des 11,4 millions des six derniers mois), Mama Baldé (6 millions), et Duje Ćaleta-Car (3,5 millions). À cela, il faut également additionner les arrivées onéreuses de Moussa Niakhaté pour quasiment 32 millions d’euros, et qui n’a pas rassuré en Bretagne ce week-end, du roi Georges Mikautadze pour 18,5 millions et d’Abner pour 8 millions. Ce qui fait donc 150 millions d’euros.

Et pourtant, il y a encore un an, l’OL était dans l’œil de la DNCG, qui avait grandement restreint son dernier mercato estival. Libéré cet hiver, le club doit tout de même trouver des sous pour amortir le choc. En plus de la vente de la LDLC Arena à Jean-Michel Aulas, de l’OL féminin, et de sa franchise américaine de soccer, les Gones se retrouvent, à dix jours de la fin du marché des transferts, à devoir trouver des acheteurs en urgence pour leurs indésirables. Pour l’instant, il n’y a que Jake O’Brien, parti à Everton pour près de 20 millions d’euros, et Skelly Alvero (5 millions au Werder) qui ont trouvé preneur. Reste encore à dégager un loft tout entier : Dejan Lovren, Florent Sánchez, Sinaly Diomandé, Amin Sarr, Paul Akouokou, et surtout le dernier venu, Monsieur Rayan Cherki. Le diamant local, à qui il ne reste qu’un an de contrat, représente la meilleure valeur marchande de groupe de damnés. Sachant qu’à moins d’un craquage d’un club du Golfe, il va difficilement rapporter plus de 20 millions à son club formateur.

🔚 Nos Gones s'inclinent face au Stade Rennais pour débuter cette @Ligue1 2024-2025 🔴🔵 3-0 #SRFCOL pic.twitter.com/e2gbVVRlgd — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2024

Le mercato est loin d’être fini à Lyon. En tout cas, c’est ce qu’on espère. D’autant plus que les matchs de préparation et la rouste reçue en Ille-et-Vilaine ont mis en avant les carences au milieu de terrain, qui aurait bien besoin d’un renfort, au moins. Et à cela, on peut ajouter que le meilleur élément dans ce secteur, Maxence Caqueret, possède un bon de sortie. En défense centrale, ça commence à être léger aussi, puisqu’à part les deux titulaires, il y a deux doublures coincées dans le loft (Lovren et Diomandé), un jeune espoir qui va partir (Mamadou Sarr qui va rejoindre Strasbourg), et une énigme (Adryelson). John Textor, qui cherche à étendre son empire en rachetant Everton, va peut-être sortir un milieu et un défenseur de Molenbeek ou de Botafogo pour faire le nombre. D’ailleurs, c’est un peu ce qui est prévu avec la future arrivée de Thiago Almada, débarqué dans la propriété brésilienne cet été, et qui devrait rejoindre le 69 cet hiver. D’ici là, l’objectif d’accrocher la Ligue des champions se sera peut-être déjà envolé.

L’OL soutient le GOAL FC pour son boycott