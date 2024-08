Cherki rejoint le loft de l'OL

Le traditionnel mois doutes de l’OL.

Un temps annoncé à Dortmund, un autre au PSG contre 15 millions d’euros, Rayan Cherki a très peu de chances de jouer à Lyon cette saison. Comme l’annonce L’Équipe ce lundi, le médaillé d’argent aux JO s’entraîne à part, aux côtés des joueurs mis au placard : Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr. De retour ce lundi à l’entraînement, le joueur de 21 ans, formé au club, doit donc trouver un point de chute, à un an de la fin de son contrat.

Petit indice pour son futur coach (et donc pas pour Pierre Sage), rapporté dans So Foot en avril : « J’ai beaucoup travaillé, mon corps a changé. Je peux pousser le ballon sur le côté, mais je ne vais pas pouvoir le faire pendant les cinquante matchs de la saison. Et ce n’est pas vraiment ce que j’ai envie de faire non plus. Là où je vais le plus apporter à l’équipe, c’est là où j’ai joué la saison dernière (dans l’axe). Ce que les entraîneurs me disent désormais, c’est que je peux jouer excentré et rentrer dans l’axe pour créer une supériorité numérique au milieu de terrain. »

