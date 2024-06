Classement FIFA : L'Argentine au top, pas de changement pour la France

Le retour du classement que personne ne comprend.

Ce jeudi, la FIFA a publié le nouveau classement FIFA, mis à jour juste avant le début des compétitions continentales. Par rapport au dernier classement, rien ne change sur le podium avec la première place pour l’Argentine, suivie de la France et de la Belgique. Aucune entrée ou sortie dans le top 10, mais quelques inversions sont à noter notamment entre le Brésil et l’Angleterre, désormais respectivement quatrième et cinquième.

Dans le rayon des plus grandes progression, la Namibie progresse de 9 places et se retrouve 97e, la Corée du Nord bondit de 8 places (110e) mais le changement le plus notable concerne le Libéria, qui voit son classement amélioré de 10 places pour se placer à la 142e place du classement. La Guinée équatoriale présente la plus grande régression avec un recul de 10 places (89e). Les matchs disputés lors de l’Euro et de la Copa América seront comptabilisés pour le prochain classement FIFA, prévu pour le 18 juillet.

Toujours pas de trace de l’équipe de France de King’s League.