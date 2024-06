Endrick complètement fan de Neymar

Un gamin.

Alors que la Copa America démarre doucement et que le Brésil fait ronchonner Ronaldinho, la Seleção doit avancer sans Neymar. Ce dernier, encore blessé, a quand même prévu de passer un peu de temps avec sa sélection et ses compatriotes lors de ce mois de juin 2024. Chose qui fait énormément plaisir à Endrick, littéralement fan de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone qu’il a qualifié de « phénoménal ».

« Il nous inspire beaucoup sur le terrain, il fait des choses qu’aucun autre joueur ne fait. Je suis heureux qu’il soit ici et j’espère le rencontrer pour prendre une photo avec lui, obtenir quelques conseils parce qu’il a traversé beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Mais c’est un homme très fort, qui surmonte tout. C’est aussi un exemple de père, il est toujours avec ses enfants », a ajouté l’espoir de dix-sept ans, en conférence de presse.

Un petit cocktail de bienvenue, peut-être ?