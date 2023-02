INEOS confirme une offre de rachat de Manchester United

Qui va rafler les Red Devils ?

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, relayé par la presse anglaise ce samedi matin, c’est désormais officiel : le groupe INEOS est bel et bien intéressé par le rachat de Manchester United. Dirigé par Jim Ratcliffe, déjà propriétaire du FC Lausanne et de l’OGC Nice, le groupe a publié un communiqué dans lequel il explique son projet. « Nous sommes ambitieux et nous voudrions investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un dans le monde », peut-on y lire.

« Nous souhaitons contribuer à ouvrir ce nouveau chapitre, en approfondissant la culture du football anglais et en faisant du club un modèle d’approche moderne, progressiste et centrée sur les supporters. Nous voulons un Manchester United ancré dans sa fière histoire et ses racines dans le nord-ouest de l’Angleterre, en nous concentrant clairement sur la victoire en Ligue des champions », apprend-on également des grandes ambitions du groupe britannique. Reste désormais à convaincre la famille Glazer, aux commandes du club depuis 2005, et qui espère une offre autour de six milliards d’euros.

Les enchères peuvent commencer.