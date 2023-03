À dix, Manchester United coince contre Southampton

Manchester United 0-0 Southampton

Sans Casemiro, rien n’est jamais vraiment pareil.

Manque de bol pour Manchester United, son milieu de terrain s’est fait expulser à la demi-heure de jeu pour une semelle sur Alcaraz. En infériorité numérique contre Southampton, lanterne rouge du championnat, les Red Devils n’ont ainsi pas réussi à s’imposer lors de la 27e journée de Premier League. La faute à Bazunu, le gardien irlandais s’interposant brillamment devant Varane et Rashford ou encore Fernandes (qui a touché le montant).

Sans un De Gea décisif face à Walcott à deux reprises ou un sauvetage sur la ligne signé Wan-Bissaka pour éviter un but contre son camp de McTominay, les locaux auraient même pu s’incliner. En témoigne ce coup franc de Ward-Prowse passé juste à côté de la cible, ou sa frappe venue percuter le poteau peu après. Mais finalement, le score est resté vierge, et les hommes de Ten Hag voient les deux premiers du classement (Arsenal et City) s’envoler. Quant aux Saints, derniers avec deux points de retard sur le premier non-relégable, l’espoir de maintien est toujours là.

Rouge sur rouge, ça fait parfois tache.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Martínez (Maguire, 91e), Varane, Shaw – Casemiro, Fernandes – Weghorst (McTominay, 44e), Antony (Pellistri, 73e), Sancho (Garnacho, 73e ; Fred, 91e) – Rashford. Entraîneur : Ten Hag.

Southampton (4-3-3) : Bazunu – Walker-Peters, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud – Lavia, Ward-Prowse, Alcaraz (Armstrong, 55e) – Walcott (Onuachu, 85e), Sulemana (Armstrong, 76e), Adams (Mara, 76e). Entraîneur : Selles.

La famille Glazer ne serait plus encline à vendre Manchester United