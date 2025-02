Le bilan des mercatos : Brighton très dépensier, Lens roi des ventes

On fait le bilan, calmement.

Un seul club a réussi l’exploit d’afficher un bilan net négatif de plus de 250 millions d’euros sur les deux dernières fenêtres de transferts. Spoiler : ce n’est ni le PSG, ni Chelsea. Non, le trophée du club qui claque beaucoup plus qu’il ne vend revient à… Brighton & Hove Albion, selon la dernière Lettre hebdomadaire du CIES. L’été dernier, les Seagulls ont lâché 197 millions d’euros, avant de replonger de 56 millions en janvier. Ça fait cher payé pour une 10e place en Premier League et se prendre 7-0 par Forest.

Plus de 100 millions d’euros de bénéfices pour Lens

Derrière Brighton, Ipswich Town fait all-in sur son maintien, sauf qu’il n’a pas trouvé preneur pour ses joueurs : seulement 4 petits millions encaissés pour un bilan de -176 M€. Juste derrière, Al-Nassr (-175 M€) continue d’ouvrir son Ehpad doré.

Côté continental, Manchester United (-160 M€) continue de croire que dépenser sans réfléchir est une stratégie et Chelsea (-136 M€) montre que ça marche pas trop mal. Mention spéciale à Manchester City qui a réussi un grand écart financier : club le plus positif l’été dernier (+157 M€) tout en explosant son compte en banque cet hiver (-226 M€). Le PSG ? Il dépense mais il équilibre (-87 M€), se retrouvant dans la même zone que l’OM (-79 M€). Tranquille.

Dans la catégorie radins malins, Leeds United décroche la palme avec un bilan positif de 132 M€, grâce notamment à la liquidation post-relégation. Mais le réel bijou c’est le RC Lens (+106 M€), deuxième au classement, mais premier sur le mercato hivernal en remerciant Rennes et Manchester City. Derrière, la Ligue 1 continue d’éduquer l’Europe en gestion de patrimoine : Toulouse (13e, +53 M€), Lille (14e, +49 M€) et Reims (15e, +49 M€).

Envoyez moi le mec qui fait le budget de Lens faire celui du gouvernement qu’on en finisse.

Le RC Lens charge la préfecture des Alpes-Maritimes et défend ses supporters