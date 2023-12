Carton plein pour le Milan face à Monza

AC Milan 3-0 AC Monza

Buts : Reijnders (3e), Simic (41e) et Okafor (76e) pour les Rossoneri

Le retour du Piolismo ?

Quatre jours après son succès sur le gazon de Newcastle, le Milan a assuré face à Monza en s’imposant largement 3-0. Un succès permettant aux Rossoneri de consolider leur troisième place et de revenir à cinq longueurs de la Juve, deuxième. Rien d’alarmant côté Monza, qui reste confortablement installé dans le ventre mou au onzième rang.

Ce derby lombard a rapidement tourné en faveur des Milanais puisqu’à peine le temps de finir son assiette de mondeghili, et Reijnders lance les hostilités : le Néerlandais perfore dans l’axe et élimine, puis conclut avec un pointu qui passe entre les jambes de Di Gregorio (1-0, 3e). En confiance, la bande de Rafael Leão pousse : le feu follet portugais déborde et trouve Hernández, qui lâche une frappe trop mollasse (8e). Après une entame de match délicate, Monza sort un peu la tête de l’eau et multiplie les offensives. Mais les Brianzoli ont toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Moins dominateur, le Milan procède alors en transition rapide et sur une frappe sèche aux 25 mètres, Florenzi contraint Di Gregorio à s’étirer pour repousser le cuir (28e). Le portier de Monza remet ça, de nouveau devant l’ancien romain (40e).

Les Rossoneri sont dominés, oui, mais ce sont bien eux qui se procurent les plus grosses occasions. Juste avant la pause, sur un centre de Leão, le jeune Simic – entré en jeu après la blessure de Pobega – s’arrache pour pousser le ballon dans les filets (2-0, 41e). Premier match en professionnel pour le défenseur de 18 piges et premier but, l’histoire est belle. Dans la foulée, Pulisic est proche de définitivement tuer la rencontre… mais sa frappe s’échoue sur la barre (44e). Il faut attendre l’heure de jeu pour voir la première occasion de Monza : pas sollicité jusqu’ici, Maignan réalise une somptueuse parade devant Colpani (61e). Les hommes de Palladino tentent de revenir dans la rencontre, mais le bloc milanais solide et discipliné se dresse devant eux.

Le Milan fait le dos rond, donc, ne rompt pas et parvient même à définitivement enfoncer le clou d’une superbe action collective : Bennacer lance Reijnders qui perfore la défense adverse et trouve Giroud, le Chambérien faisant parler sa classe avec une remise en pivot pour Okafor (3-0, 76e). Coup dur pour le Suisse, qui quitte la pelouse quatre minutes plus tard pour une gêne musculaire.

Trois buts inscrits, zéro encaissé : le Milan retrouve le smile.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Kjaer (Bartesaghi, 67e), Florenzi – Pobega (Simic, 23e), Reijnders, Loftus-Cheek (Bennacer, 67e) – Rafael Leão (Okafor, 67e ; Chukwueze, 80e), Giroud, Pulisic. Entraîneur : Stefano Pioli.

AC Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio – Carboni (Izzo, 80e), Caldirola, D’Ambrosio – Kyriakopoulos (Ciurria, 54e), Pessina (Akpa-Akpro, 63e), Gagliardini, Pedro Pereira – Dany Mota, Colpani – Colombo (Maric, 54e). Entraîneur : Raffaele Palladino.