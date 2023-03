Le Milan sans un seul Italien titulaire contre la Salernitana, une première dans son histoire

Sans les mains.

Opposé à la Salernitana en clôture de la 26e journée de Serie A ce lundi, le Milan s’est présenté sur la pelouse de San Siro dans une configuration inédite : aucun Italien n’était aligné par Stefano Pioli parmi les onze titulaires. C’est une première dans la riche histoire du club lombard, qui n’avait jusqu’ici jamais franchi le pas d’aligner une composition sans représentant local en championnat.

#MilanSalernitana Per la PRIMA volta nella sua storia, il #Milan gioca una partita di Serie A senza nemmeno un italiano titolare. — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 13, 2023

Si cette situation inédite peut paraître anecdotique, elle illustre une tendance globale : les joueurs locaux ont de plus en plus de mal à s’imposer et obtenir un statut important dans leur « propre » championnat. Un problème connu par tous les championnats européens qui peut être pénalisant pour le développement des jeunes joueurs. Cette première n’aura en tout cas pas réussi aux Rossoneri, qui doivent se contenter d’un seul point à domicile face à un mal classé et restent bloqués à la 4e place en Serie A.

Et comment les différencier de l’Internazionale ?

Le Milan neutralisé par la Salernitana