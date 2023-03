Le Milan tenu en échec à la maison face à la Salernitana

AC Milan 1-1 US Salernitana

Buts : Olivier Giroud (46e) pour les Rossoneri / Boulaye Dia (61e) pour les Granata

Sale lundi pour les Rossoneri.

De retour de son féerique déplacement à Londres, l’AC Milan retrouvait donc San Siro, avec cette réception de la Salernitana. Visiblement encore la tête dans les étoiles, les hommes de Stefano Pioli ne sont pas parvenus à l’emporter, malgré leur très nette domination.

Très rapidement, le Milan s’adjuge le cuir. Une domination nette mais stérile, les Rossoneri font face à une Salernitana bien en place, qui comprend très vite la difficulté de son adversaire du soir à trouver la faille face à un bloc bas. Les possessions milanaises se multiplient (65% de possession à la pause) mais outre cette frappe trop croisée de Rafael Leão (23e) ou encore ce geste acrobatique sur corner de Giroud (29e), les occasions se font rares devant la cage de Guillermo Ochoa. Rigoureux défensivement, les Granata sont même tout proches d’ouvrir la marque. Sur une erreur défensive de Malick Thiaw, Boulaye Dia file seul au but et pense déjà à la célébration qu’il va réaliser dans quelques centièmes de seconde. Mais un certain Mike Maignan surgit hors de sa surface et stoppe l’attaquant sénégalais avec un sublime tacle de défenseur (43e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Paulo Sousa vont finalement craquer. Au buzzer beater, Ismaël Bennacer parvient à trouver le crâne de Giroud, qui inscrit là son huitième but de la saison en Serie A (1-0, 46e). Le Milan a trouvé la faille et rentre donc au vestiaire avec ce maigre, mais précieux, avantage.

Les Milanais reviennent sur le gazon avec la même volonté, celle de faire le jeu et d’avoir la possession. Mais la bande à Kalulu ronronne, ne parvient pas à creuser l’écart et se fait surprendre à l’heure de jeu. Sur un super centre de Bradarić, Boulaye Dia se retrouve seul dans la surface lombarde et remporte cette fois-ci son duel face à Maignan (1-1, 61e). Tout est à refaire pour l’AC Milan, incapable de perforer ce solide bloc défensif salernitain. Ismaël Bennacer cherche même à obtenir un penalty, que Mr La Penna, après consultation de la VAR, n’accorde finalement pas (70e). Peu sollicité jusqu’ici, Guillermo Ochoa sort la parade qu’il faut sur sa ligne devant Origi (76e), bis repetita sur un centre fuyant de Hernández (87e), puis sur une frappe d’Ibrahimović (91e). Valeureuse jusqu’à la fin, la Salernitana parvient à arracher ce match nul, face à un Milan qui a une nouvelle démontré ses carences offensives et ne profite pas des faux-pas de ses concurrents romains et de son cousin milanais.

AC Milan (3-4-2-1) : Maignan – Tomori, Thiaw, Kalulu – Hernández, Krunić, Bennacer (Tonali, 85e), Saelemaekers (Florenzi, 77e) – Leão (Origi, 62e), Diaz (De Ketelaere, 62e) – Giroud (Ibrahimović, 62e). Entraîneur : Stefano Pioli.

US Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa – Pirola (Lovato, 68e), Daniliuc, Gyömbér – Bradarić, Coulibaly, Bohinen (Črnigoj, 83e), Mazzocchi (Sambia, 83e) – Candreva (Bonazzoli, 68e), Kastanos (Piątek, 56e) – Dia. Entraîneur : Paulo Sousa.

