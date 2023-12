Pronostic Salernitana AC Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’AC Milan fait le taf face à la Salernitana

Dans le cadre de la 17e journée de Serie A, la Salernitana reçoit l’AC Milan. La formation entraînée par Pippo Inzaghi est en souffrance. Avec 8 points, la Salernitana est tout simplement la lanterne rouge du championnat et accuse déjà 5 points de retard sur le premier non-relégable, l’Udinese. Lors de cette première partie de championnat, les Granata ont pour l’instant seulement remporté un match lors de la réception de la Lazio (2-1). À noter que la Salernitana reste sur 3 défaites de rang face à la Fiorentina, Bologne et contre l’Atalanta. Face à la Dea à Bergame, les partenaires de Dia ont été surclassés en subissant un lourd revers (4-1).

En face, l’AC Milan a retrouvé ses lettres de noblesse en remportant la Serie A il y a 2 saisons. De plus, le club lombard a également brillé sur la scène européenne en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions. Cette saison, les Rossoneri ont fini en 3e position de leur poule derrière le Borussia Dortmund et le PSG. Rebasculés en Ligue Europa, les hommes de Pioli affronteront le Stade rennais pour accrocher une place en 8es de finale. Sur le plan national, les Milanais se retrouvent à la 3e position avec 9 points de retard sur l’Inter, leader du championnat. Le week-end dernier, les partenaires de Mike Maignan se sont relancés en Serie A en s’imposant largement face à Monza (3-0). Lors de cette rencontre, les Milanais ont fait la différence grâce à leurs jeunes éléments avec des buts de Reijnders, Simic et Okafor. Ce rajeunissement était voulu lors de la dernière intersaison, mais Giroud reste le meilleur buteur de cette équipe avec 8 buts en 13 matchs de Serie A. Face à la lanterne rouge, l’AC Milan devrait s’imposer et consolider sa place sur le podium.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Milan sans un seul Italien titulaire contre la Salernitana, une première dans son histoire