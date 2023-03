Onze ans plus tard, Milan retrouve les quarts de finale de Ligue des champions

Tottenham 0-0 AC Milan

Après s’être imposé lors de la première manche à la maison, le Milan se déplaçait à Londres pour y affronter Tottenham. Comme au match aller, les Spurs ne sont pas parvenus à emballer la rencontre, face à des Milanais solides qui peuvent aussi remercier Mike Maignan, héroïque dans les dernières minutes devant Harry Kane. Un bon 0-0 des familles qui permet au Milan de rallier les quarts de finale de SA compétition.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est bien le Milan qui donne le tempo en début de rencontre. Très vite dans ce match, les Rossoneri s’adjugent la possession, sans mettre un gros rythme, mais dégagent une certaine maîtrise. En face, Tottenham ne semble pas prendre conscience de l’enjeu de cette rencontre, alors que Son déclarait plus tôt dans la journée que c’était « le match de la saison ». Endormis, les Spurs subissent la domination lombarde et se mettent surtout à multiplier les obstructions, en particulier sur Olivier Giroud et Rafael Leão. En l’espace de vingt minutes, Lenglet et Romero, les deux défenseurs centraux, sont sanctionnés d’un carton jaune. C’est justement sur une faute de l’Argentin que le Milan se procure la plus grosse situation de ce premier acte. Sur une combinaison sur coup franc quelque peu brouillonne, Sandro Tonali parvient à décaler Junior Messias qui croise beaucoup trop sa frappe (18e). Alors que le thermomètre affiche trois degrés, les supporters londoniens commencent à s’impatienter, et quelques sifflets descendent alors des travées. Virtuellement qualifié, l’AC Milan maîtrise totalement son sujet : les hommes de Pioli se montrent rigoureux tactiquement, parviennent à repartir aisément de derrière et se permettent même quelques erreurs techniques, à l’image de cette perte de balle de Krunić devant sa surface, que Tottenham ne sanctionne pas. Il faut attendre la 35e minute pour voir la bande de Harry Kane se procurer sa première situation offensive. Sur une contre-attaque parfaitement amenée, l’attaquant anglais parvient à déclencher une frappe, mais Malick Thiaw surgit et la contre, forçant Mike Maignan à tendre sa jambe pour renvoyer le cuir en corner.

Grande Mike !

Au retour des vestiaires, les hommes d’Antonio Conte reviennent avec un visage totalement différent. Tottenham se décide enfin à jouer, met du rythme, presse haut, mais ne parvient toujours pas à mettre en difficulté ce bloc milanais solide et compact, pouvant compter sur son trio défensif Thiaw-Kalulu-Tomori, encore une fois excellent, multipliant les interventions. Face à cette domination londonienne, les Rossoneri décident alors de procéder en contre-attaque. Comme au match aller, Brahim Díaz se procure une véritable occasion, mais cette fois-ci, Forster remporte son duel (51e). Dominateur, Tottenham ne parvient néanmoins toujours pas à se procurer une véritable occasion, seule cette frappe de Højbjerg contraint Mike Maignan à déployer les deux poings. De retour dans les cages milanaises depuis trois matchs, l’international français s’est montré très rassurant ce soir. Symbole de cette triste soirée, Romeo, coupable d’un tacle assassin sur Théo Hernández, contraint Clément Turpin à l’exclure (78e). Jusque-là irréprochable notamment défensivement, le latéral gauche français a néanmoins été l’auteur d’une intervention litigieuse dans la surface sur Davies (85e), que Turpin juge finalement réglementaire. Les Milanais auraient pu tuer la rencontre à plusieurs reprises sur contre-attaque, à l’image de Tonali (83e) ou encore Origi (93e) et vont même se procurer un dernier frisson avec cette tête de Harry Kane repoussée par Maignan (93e). L’arrêt de la qualification pour l’AC Milan qui repart donc de Londres avec ce savoureux 0-0. Onze longues années après leur dernière présence en quarts de finale, les Rossoneri sont de retour dans une confrontation aller-retour maîtrisée.

Tottenham (3-4-2-1) : Forster – Davies, Lenglet, Romero – Perisić (Porro, 53e), Højbjerg, Skipp, Emerson (Richarlison, 70e) – Son, Kulusevski – Kane. Entraîneur : Antonio Conte.

AC Milan (3-4-2-1) : Maignan – Tomori, Thiaw, Kalulu – Hernández, Tonali, Krunić, Messias (Saelemaekers, 56e) – Leão (Rebić, 89e), Díaz (Bennacer, 81e) – Giroud (Origi, 81e). Entraîneur : Stefano Pioli.

