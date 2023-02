Milan retrouve des couleurs face à Tottenham

AC Milan 1-0 Tottenham

But : Díaz (7e) pour les Rossoneri.

Grandement secoué en championnat, l’AC Milan devait se servir de ce rendez-vous à domicile en Ligue des champions pour retrouver une unité avec son public. L’objectif a été rempli : le public de San Siro a été à la hauteur de l’événement ce mardi soir, et son équipe lui a rendu la pareille en venant à bout d’un Tottenham décevant (1-0). Tout reste néanmoins ouvert avant le deuxième round, dans trois semaines, à Londres.

Capitaine Hernandez

Malgré les récents résultats en dents de scie de Milan, San Siro est absolument incandescent au moment d’entendre la musique de la Ligue des champions. Et la folie présente en tribunes gagne rapidement la pelouse, puisque la bande de Pioli réalise une entame de rêve. Sur sa première incursion dans le camp adverse, le capitaine milanais du soir Theo Hernandez fusille Fraser Forster, contraint de renvoyer le cuir sur Brahim Díaz, qui s’y reprend à deux fois avant de propulser la balle au fond des filets (1-0, 7e). Cette ouverture du score précoce bouleverse les plans des Spurs, plus à l’aise lorsqu’il s’agit de piquer en transition, et les oblige à se découvrir plus rapidement que prévu. Le reste du premier acte est globalement maîtrisé par les hommes de Conte, qui prennent le contrôle du ballon et inquiètent plusieurs fois Ciprian Tătărușanu. Harry Kane est plutôt bien cerné par Simon Kjær, avec qui il se livre une bataille de tous les instants. Très en vue, Emerson Royal s’y essaye une première fois, mais le portier adverse est sur la trajectoire (22e). Unique gros frisson pour les Rossoneri avant la pause : Kane trouve la transversale milanaise, après une frappe de Son (45e), avant que l’arbitre ne rassure tout le monde en signalant un hors-jeu. À l’entracte, les Milanais peuvent être satisfaits, mais rien n’est joué.

La forteresse milanaise

Les débats reprennent comme ils s’étaient arrêtés : Tottenham met une légère pression sur Milan, mais se heurte surtout à un mur infaillible à l’approche des trente derniers mètres adverses. Jusque-là, le plan est parfait pour Pioli, même s’il reste une ombre au tableau : la performance de Rafael Leão, complètement à contretemps, et fautif lors de nombreuses phases de transition manquées, qui auraient pu alourdir la marque. Plombés par leur incapacité à se montrer dangereux, les Spurs se mettent à reculer à nouveau, gardant en tête qu’il reste un match retour et que ce sont les Milanais qui auraient plutôt intérêt à creuser l’écart. Quelques secondes après son entrée, Charles De Ketelaere manque une tête qui semblait pourtant relativement simple, à la suite d’une superbe remise de Giroud (78e). Dans la foulée, c’est Malick Thiaw qui rate également le cadre sur son coup de casque (79e). Dans les ultimes instants de la rencontre, Tottenham parvient à remettre un coup d’accélérateur pour pousser Milan dans les cordes, en vain. Pioli peut souffler : ses hommes viennent d’enchaîner deux victoires consécutives, et retrouvent enfin le visage de l’an dernier. Reste à confirmer cette embellie dans trois semaines, au Tottenham Hotspur Stadium, où les Spurs auront tout intérêt à montrer autre chose.

Milan (3-4-3) : Tătărușanu – Kalulu, Kjær, Thiaw – Saelemaekers (Messias, 77e) Krunić, Tonali (Pobega, 86e), Hernandez – Díaz (De Ketelaere, 77e), Giroud, Leão (Rebić, 91e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Tottenham (3-4-3) : Forster – Romero, Dier, Lenglet (Davies, 81e) – Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perišić – Kulusevski (Richarlison, 70e), Kane, Son (Danjuma, 81e). Entraîneur : Antonio Conte.