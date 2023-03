Pronostic Tottenham AC Milan : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue des champions

100€ offerts en CASH pour parier sur Tottenham – Milan

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Tottenham – Milan

► Le pari « Victoire Tottenham » est coté à 1,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 190€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Kane buteur » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Tottenham souffle le chaud et le froid

Les entraîneurs passent, mais le constat reste le même dans le nord de Londres depuis plusieurs saisons avec Tottenham. En effet, les Spurs sont capables du pire, à l’image de leur défaite à Sheffield en FA Cup la semaine dernière, mais aussi du meilleur avec des victoires très importantes récemment obtenues en Premier League face à Manchester City ou Chelsea (2-0 à chaque fois). La bonne nouvelle pour les Spurs, à l’aube de ce match retour, est qu’ils ont remporté ces deux matchs à domicile. Dans leur Tottenham Hotspur Stadium mercredi, les protégés d’Antonio Conte seront dans l’obligation de s’imposer pour pouvoir continuer leur parcours européen. En effet, lors du match aller, le club anglais s’est incliné à San Siro, mais avait plutôt bien su limiter la casse (0-1). Tottenham bénéficie de l’avantage de jouer ce match retour à domicile, car il avait remporté son groupe devant l’Eintracht Francfort, en s’imposant sur le gong lors de la dernière journée de poule au stade Vélodrome face à Marseille. En Premier League, les Spurs ont chuté à Wolverhampton (1-0) depuis leurs deux beaux succès face à City et Chelsea. À la suite de ce revers, les Londoniens (4es) se retrouvent en danger pour le top 4, puisque Liverpool est revenu à 3 points (avec un match en retard par rapport aux Spurs).

Milan en plein doute

À l’instar de Tottenham, Milan se montre très irrégulier cette saison. Mais globalement, les Milanais sont en souffrance depuis la reprise post-Mondial. En effet, la formation milanaise avait connu en début d’année civile un long épisode délicat avec plusieurs contre-performances successives avant de réussir à relever la tête en remportant 4 matchs de rang toutes compétitions confondues (dont le match aller). Cependant, le week-end dernier, les hommes de Stefano Pioli sont retombés dans leurs travers sur la pelouse de la Fiorentina (2-1). À la suite de ce résultat défavorable, Milan se retrouve hors du top 4 de Serie A, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. Toutefois, rien n’est perdu, car le club lombard possède le même nombre de points que le 4e et seulement 3 de retard sur le rival intériste, 2e. Les partenaires d’Olivier Giroud arrivent à Londres avec une avance d’un but obtenu à l’aller à San Siro. Pour en arriver à ces 8es de finale de Ligue des champions, le Milan avait terminé 2e de son groupe de qualification derrière Chelsea, mais devant Salzbourg et le Dinamo Zagreb.

Tottenham sans Lloris, Milan sans Ibrahimovic

Antonio Conte fait face à quelques absences importantes, puisque son portier titulaire Hugo Lloris est toujours indisponible, ce qui est également le cas de Betancur, habituellement titulaire au milieu de terrain. En plus de ces 2 éléments, le technicien italien ne pourra pas compter sur les jokers Bissouma et Sessegnon, également touchés, mais aussi sur Eric Dier suspendu. Pour tenter de renverser le scénario du match, Tottenham compte sur son capitaine (en l’absence de Lloris), Harry Kane. Épaulé par Son ou Richarlison, l’international anglais reste le joueur le plus dangereux du côté des Spurs. En face, Pioli fait face à ses choix, puisque seul Brahim Diaz, unique buteur à l’aller, est incertain, tandis qu’Ibrahimovic et Dest ne sont pas inscrits sur la liste des joueurs engagés dans cette LDC.

Les compos probables pour Tottenham – AC Milan :

Tottenham : Forster – Romero, Lenglet, Davies – Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic – Kulusevski, Kane, Son.

Milan : Maignan – Kalulu, Thiaw, Tomori – Calabria, Bennacer, Tonali, Théo Hernandez – De Ketelaere, Rafael Leão – Giroud.

Tottenham dans un bon jour ?

Antonio Conte espère voir le bon visage de son équipe ce mercredi, celui qui avait été capable de prendre le dessus sur Chelsea et surtout sur Manchester City à domicile. Solide ces derniers temps dans son stade avec 3 victoires consécutives face à Man City, West Ham et Chelsea, Tottenham va tenter de renverser le scénario de son 8e de finale face à l’AC Milan. Battus à l’aller, les Spurs n’ont pas le choix et doivent l’emporter face à des Milanais battus à Florence samedi (2-1), mais également lors de 3 de leurs 4 derniers déplacements. Loin de San Siro, Milan peine. Avec Harry Kane en pointe (19 buts toutes compétitions confondues cette saison), Tottenham possède les armes pour mettre à mal la défense italienne.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham – Milan:

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Tottenham Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et propos des joueurs) !

Milan : la tête dans les étoiles, les pieds sur terre