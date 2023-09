Pronostic Salernitana Frosinone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Frosinone sur sa lancée contre la Salernitana

La Salernitana n’a pas spécialement souffert pour se sauver l’an passé, comme ce fut le cas les saisons précédentes. Lors de l’intersaison, le club italien s’est montré intransigeant avec Boulaye Dia, qui souhaitait rejoindre Wolverhampton. Ce dernier, blessé en sélection nationale, n’est pas directement revenu dans son club, préférant passer du temps en France. De retour à Salerne, l’international sénégalais pourrait être réintégré pour la réception de Frosinone. Cet apport serait important au regard du début de saison des Granata. En effet, la Salernitana avait plutôt bien démarré avec deux matchs nuls face à la Roma (2-2) et l’Udinese (1-1) mais vient de s’incliner à 2 reprises contre Lecce (2-0) et lundi à domicile contre le Torino (0-3). Suite à ces résultats, le club dirigé par Paulo Sousa se retrouve à l’avant-dernière place de Serie A avec 1 point de retard sur le 1er non relégable.

En face, Frosinone a obtenu sa montée au printemps dernier. Alors entrainés par Fabio Grosso, les Canarini avaient remporté la Serie B avec 7 points d’avance sur leur 1er poursuivant, le Genoa. Malgré d’excellents bilans (meilleure attaque et meilleure défense), Grosso a préféré laisser sa place car il n’était pas satisfait des investissements réalisés. Les dirigeants ont misé sur l’ancien coach de la Roma, Eusebio di Francesco pour lui succéder. Ce dernier poursuit le travail de Grosso car Frosinone réalise une entame très intéressante. En effet, près une défaite face au champion en titre le Napoli (1-3) lors de la 1ère journée, les Canarini ont redressé la barre pour s’imposer face à domicile face à deux bonnes équipes de Serie A, l’Atalanta (2-1) et Sassuolo (4-2). Entretemps, Frosinone avait signé un nul à l’Udinese (1-1). Lors de son dernier match, la bande à di Francesco s’est retrouvée menée de 2 buts par Sassuolo mais a été capable de renverser le scénario avec notamment un doublé de Mazzitelli. Sur sa lancée, Frosinone semble en mesure de prendre au moins un point face à une formation de la Salernitana pas au mieux. Arrivé cet été en provenance de Bari où il avait perfé, l’international marocain Cheddira a déjà ouvert son compteur en Serie A.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

