La Fédération algérienne dépose un recours contre l’arbitrage

Ça sent le seum non ?

Au sortir du match nul arraché au bout du temps additionnel par l’Algérie contre le Burkina Faso (2-2), Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs, a tenu à faire passer son message en conférence de presse : « Il y avait une main évidente en pleine surface, c’était un penalty flagrant, je me permets de le signaler. » Le président de sa fédération, Walid Sadi, lui a alors emboîté le pas remettant en cause le choix de nommer le même arbitre VAR que lors de la première journée de la CAN face à l’Angola (1-1).

« La Fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l’arbitrage à l’occasion du match Algérie–Burkina Faso, a annoncé la FAF à travers communiqué publié ce samedi soir. […] Des actions litigieuses durant la rencontre n’ont pas été relevées par les arbitres de la VAR, telles que les fautes commises sur nos joueurs à la 10e et 57e. La réclamation de la FAF est basée sur des faits vérifiables auxquels les arbitres responsables doivent répondre. » La Fédé n’hésite pas à mettre la pression sur les hommes en noir de la compétition et « espère une intervention pour que l’arbitrage soit de meilleur niveau et à la hauteur » de l’événement.

Baghdad Bounedjah va prendre le sifflet et encore sauver son pays.

Bounedjah sauve l'Algérie face au Burkina Faso